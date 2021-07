Marvel, Moon Knight: finalmente parla Oscar Isaac! Le dichiarazioni fanno impazzire i fan

Come saprete Oscar Isaac interpreterà Marc Spector in Moon Knight, una delle nuove serie tv Marvel Studios in lavorazione per il servizio di streaming on demand Disney+.

E mentre le riprese sono in corso, come dimostrato recentemente anche dalla nuova foto dal set con Ethan Hawke, Isaac si è fermato a parlare ad un panel virtuale del Comic-Con Home per "Head Wounds Sparrow", un fumetto che ha contribuito a creare: durante l'intervista, l'attore di Star Wars e Dune ha fatto salire l'hype dei fan del Marvel Cinematic Universe dichiarando che Moon Knight sarà eccezionalmente "selvaggio". Ecco che cosa ha detto Oscar Isaac:

"Sono qui sul set di Moon Knight della Marvel. Siamo tutti molto coinvolti con questa serie, posso dire che sta andando alla grande. Sarà uno spettacolo selvaggio e sono entusiasta, non vedo l'ora di parlarne parlare più approfonditamente in futuro."

Ricordiamo che le riprese di Moon Knight sono iniziate all'inizio di quest'anno e si prevede che termineranno all'incirca prima della fine dell'estate. Se volete, potete ascoltare Oscar Isaac nel post in calce all'articolo.

Quali sono le vostre aspettative per la nuova serie Marvel Studios? Quale, tra i tanti progetti MCU in arrivo su Disney+ e al cinema, è quello che attendete con più curiosità? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.