Marvel, Moon Knight tornerà per una stagione 2? Lo showrunner: 'Il MCU ha un piano'

Il futuro di Moon Knight nel MCU non è ancora molto chiaro, principalmente per il fatto che la serie tv con Oscar Isaac è, ad oggi, il progetto più 'stand-alone' in assoluto del Marvel Cinematic Universe.

Tuttavia, in una recente intervista promozionale, il regista e produttore esecutivo di Moon Knight Mohamed Diab ha confermato 'la Marvel ha sempre un piano', e anche se la serie tv con Oscar Isaac è sempre stata limitata a sei episodi, ciò non vuol dire che Marc Spector (o Steven Grant) non sarà mai più visto nel MCU.

"La Marvel ha stabilito fin dal primo giorno che Moon Knight avrebbe avuto solo sei episodi. La maggior parte dei progetti Marvel per Disney+ sono composti da un numero limitato di puntate, a parte le cose speciali come WandaVision, ad esempio. Loki, per dire, è stata pensata come un'unica storia divisa in due stagioni da sei episodi. La Marvel da questo punto di vista è unica perché il futuro di una serie o di un personaggio non dipende dal suo successo o dal suo fallimento, indipendente da ciò che accadrà la Marvel ha sempre un piano: se una serie ha grandissimo successo, non è detto che ottenga automaticamente il rinnovo per una seconda stagione, tutto dipende dal resto del piano generale."

Non è chiaro a questo punto quando e dove nella Saga del Multiverso i fan potranno ritrovare Moon Knight ma, appunto, la 'Marvel ha sempre un piano': bisognerà aspettare per saperne di più. Nel frattempo, ecco le ultime clamorose novità sul casting di Fantastici 4.