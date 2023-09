Marvel, Netflix stava lavorando anche a questa serie inedita spin-off di Defenders

Le serie tv dedicate a Daredevil e agli altri personaggi del suo arco narrativo, appartenenti al cosiddetto DefendersVerse, sono entrate nel catalogo dei Marvel Studios dopo l’acquisizione di Marvel TV. Il regista Marc Jobst ha recentemente riferito di un ulteriore spin off che era in programmazione prima dell’acquisizione.

Dopo aver condiviso le ultime notizie sull’uscita di Daredevil: Born Again, torniamo a parlare dell’arco narrativo degli adattamenti Marvel per riportare le parole del regista di Daredevil e Luke Cage a proposito di quello che sarebbe dovuto essere un altro spin off del racconto dedicato al gruppo di eroi.

Parlando a The Hollywood Reporter, infatti, il filmmaker ha spiegato che si stava già pensando di lavorare a uno show dedicato alle Figlie del Drago: “C’è stata una costruzione a proposito del rapporto tra le due eroine a partire dall’allenamento sul ring di boxe. Questo è culminato nel fatto che Colleen ha deliberatamente spinto Misty a combattere per superare la sua autocommiserazione, sapendo che Misty avrebbe reagito. Cosa che ha fatto. I due che si allontanano nel fumo come una coppia era un cenno alla potenziale serie Figlie del Drago”.

Naturalmente i piani sono cambiati in seguito al cambio di proprietà e a tutto quello che ne è conseguito e dovremo attendere ancora un po’ prima di poter capire quali siano i nuovi piani della Marvel in riferimento all’universo dei Defenders.

Nell’attesa di nuove informazioni, vi lasciamo a un’analisi di tutti i personaggi confermati nella nuova serie Marvel Daredevil: Born Again.