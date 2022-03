Marvel Netflix: è ufficiale, tutti gli show hanno lasciato la piattaforma

Ora è ufficiale: le serie marvel hanno lasciato Netflix. Approderanno su Disney+? Questa la domanda che più perseguita i fan, che nel frattempo rimpiangono online la dipartita di Daredevil e soci.

La scorsa notte, tutti gli spettacoli Marvel precedentemente disponibili su Netflix sono stati rimossi dal servizio. Ciò include non solo "Agents of SHIELD", ma anche gli show inizialmente pubblicati come originali Netflix. "Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage", "Iron Fist", "The Punisher" e "The Defenders", infatti, sono stati tutti rimossi da Netflix, a causa della scadenza del contratto tra la piattaforma e Marvel, lasciando i fan del franchise televisivo senza la possibilità di poter vedere nessuna puntata in streaming.

I fan sono rimasti delusi da questo sviluppo sin da quando la notizia è iniziata a circolare all'inizio di questo mese. Come ben sappiamo, alcuni dei personaggi del franchise stanno iniziando a essere integrati nel Marvel Cinematic Universe, ma questo non compensa il fatto che i loro show siano del tutto assenti da una piattaforma di streaming. Come era immaginabile, molti fan dei Difensori si sono precipitati su Twitter per condividere la loro delusione.

Gli spettacoli dell'universo di The Defenders probabilmente appariranno su Hulu o Disney+ in futuro, ma non c'è ancora nulla di ufficiale e non sappiamo quando questo potrebbe accadere. Nel frattempo, Charlie Cox ha parlato di Daredevil e del suo futuro nel MCU.