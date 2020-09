Marvel, nella nuova serie con Nick Fury ci sarà spazio per gli Agents of SHIELD?

L'universo televisivo Marvel sembra pronto a premere sul pedale dell'acceleratore, dato che oltre a WandaVision, Loki, She-Hulk e le altre produzioni annunciate, sembra sia in cantiere un nuovo progetto con Samuel L Jackson nei panni di Nick Fury: ci sarà spazio per un ritorno degli Agents of SHIELD?

La serie sui mitici agenti Marvel è giunta al termine con la settima stagione, ma con la nuova serie di Fury i personaggi rimasti operativi potrebbero riunirsi sotto il suo comando. Un'ipotesi molto plausibile, se consideriamo che le ultime stagioni della serie ha visto gli agenti impegnati con missioni spaziali di ogni genere.

Ciò si ricollega perfettamente all'ambientazione in cui abbiamo lasciato il boss dello SHIELD: il personaggio è comparso in Spider-Man: Far From Home, dapprima in maniera fittizia (visto che alcuni villain avevano assunto le sue sembianze) e successivamente in carne ed ossa, in un cameo finale che lo vedeva a bordo di una nave spaziale.

Sono in molti a credere che in quella scena Fury fosse già a capo della nuova organizzazione denominata SWORD, presente anche in WandaVision e probabilmente in altre serie Marvel. Si tratta di un gruppo militare tratto dai fumetti, erede dello SHIELD e specializzato in missioni nello spazio. I conti sembrano tornare, e alcuni fan hanno già iniziato a chiamare a gran voce Daisy Johnson e Melinda May perché si uniscano al nuovo progetto.

Cosa ne pensate? È davvero giunto il momento per una serie con la presenza fissa di Nick Fury in team con gli Agents? Ditecelo nei commenti! Intanto i fan hanno festeggiato il compleanno di Agents of SHIELD, arrivato al suo settimo anno di età.