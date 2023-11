Marvel: nuove anticipazioni su Agatha: Darkhold Diaries, dalla trama a Aubrey Plaza

La saga stregonesca del Marvel Cinematic Universe sviluppata con WandaVision e Doctor Strange nel Multiverso della Follia è destinata a proseguire nella prossima serie tv Agatha: Darkhold Diaries, che introdurrà un intero mondo di streghe e stregonerie.

In particolare, uno dei nuovi personaggi principali che saranno introdotti dalla serie tv sequel di WandaVision e Doctor Strange 2 sarà la strega Rio Vidal, interpretata da Aubrey Plaza, descritta come uno dei personaggi più forti di sempre del Marvel Cinematic Universe: in base alle informazioni diramate dal famoso insider Can we get some toast, che in questi giorni sta seguendo da vicino la nuova serie tv Marvel in uscita su Disney+ a fine 2024, apprendiamo che Rio Vidal sarà la prima Strega Verde dell'universo: nel corso degli episodi della serie, verrà stabilito che le Streghe Verdi sfruttano il potere della Terra, una delle abilità magiche più potenti e importanti della 'Strada delle Streghe', un universo alternativo e/o piano dell'esistenza che solo le streghe possono visitare (e al quale si potrà accedere solo cantando, secondo lo scooper).

Sempre sulla sua pagina ufficiale del social network, l'insider svela che nella serie la protagonista Agatha si sveglierà senza vestiti dopo essere riuscita a liberarsi dall'incantesimo di Scarlet Witch (motivo per cui nel dietro le quinte pubblicato in questi giorni la possiamo vedere in vestaglia). Nel primo episodio Agatha sarà ancora sotto l'incantesimo di Scarlet Witch, e vivrà in una realtà alternativa nella quale la "Detective Agnes" dovrà indagare su un caso di omicidio: quello di W. MAXIMOFF e A. HARKNESS. La puntata svelerà anche che Rio Vidal in realtà è la ex di Agatha.

Agatha: Darkhold Diaries, lo ricordiamo, stando alle indiscrezioni aprirà la strada a nuove serie tv e film 'magici' del MCU, tra i quali una miniserie su Wiccan, lo spin-off Vision Quest e il film stand-alone su Scarlet Witch con Elizabeth Olsen.