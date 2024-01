Marvel, nuove anticipazioni da What If 3 e X-Men 97: ci sarà anche Emma Frost?

Dopo la diffusione dei titoli della prima stagione di X-Men 97, sono emersi ulteriori dettagli sull'attesa serie tv animata dei Marvel Studios, insieme a nuove anticipazioni relative alla terza stagione di What If.

Mentre in queste ore si fa un gran parlare del ritorno degli X-Men in Deadpool 3, il famoso scooper Can We Get Some Toast ha rivelato che in X-Men 97 ci sarà anche Emma Frost, accompagnata da altri personaggi chiave dei fumetti Marvel come Sebastian Shaw e Moira MacTaggert: tutti e tre compariranno principalmente nella seconda parte della prima stagione della serie animata, che sarà composta da un totale di dieci episodi. Inoltre, sempre secondo lo scooper - noto per la precisione delle sue fonti - in X-Men 97 vedremo anche Genosha, la mitica nazione mutante, il cui obiettivo principale sarà quello di entrare a far parte delle Nazioni Unite: ciò accadrà principalmente nel quinto capitolo, intitolato "Remember It", con Magneto a guidare la causa.

Come anticipato sempre da Can we get some toast è arrivato anche un aggiornamento minore su What If 3, dato che secondo il leaker sia Captain Carter che Kahhori saranno figure chiave della prossima stagione, ed entrambe faranno parte di una nuova squadra di eroi del Multiverso.

