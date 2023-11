Marvel, tutte le nuove serie tv in sviluppo secondo i rumor: ci sono anche gli X-Men

Le ultime novità dal dietro le quinte del MCU hanno anticipato diverse serie tv in sviluppo in casa Marvel Studios per la piattaforma di streaming on demand Disney+: vediamo insieme quali sono.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, i Marvel Studios stanno prendendo in considerazione una serie di personaggi per nuove serie tv ancora da annunciare: tra questi personaggi ci sarebbero The Punisher, la cui presenza è già stata confermata ufficialmente per la serie tv attualmente in produzione Daredevil: Born Again, ma anche Ghost Rider, Alpha Flight, The Runaways, Jessica Jones e membri selezionati degli X-Men.

Il Punitore e Jessica Jones sono già stati visti nel mondo delle serie tv grazie a Netflix, ma potrebbero presto tornare con dei loro progetti stand-alone grazie al banner "Marvel Spotlight". Per quanto riguarda Ghost Rider, i fan chiedono ormai da anni di poter vedere nel MCU il famoso Spirito della Vendetta, soprattutto dopo la chiusura di Agents of SHIELD. Una mossa sorprendente sarebbe certamente quella di inserire i Runaways nel MCU, mentre un progetto sul gruppo di supereroi canadesi Alpha Flight - un team strettamente legato a Wolverine - sarebbe un modo intelligente per sfruttare i numerosi personaggi acquisiti dai Marvel Studios grazie alla fusione Disney/Fox. Lo stesso discorso chiaramente vale per i non meglio specificati progetti sugli X-Men, che come ci siamo augurati nel nostro speciale dedicato alla Saga dei Mutanti del MCU potrebbero arricchire la line-up del franchise introducendo nel MCU alcuni dei tantissimi personaggi legati al mondo del gene-X.

Restate con noi per tutte le prossime novità sul MCU.