Marvel, O-T Fagbenle anticipa il ritorno dopo Black Widow: sarà in Armor Wars?

Mentre l'inizio delle riprese di Armor Wars si avvicina, l'interprete di Mason O-T Fagbenle ha anticipato un possibile ritorno del suo personaggio, che ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe durante gli eventi del prequel Black Widow.

In un'intervista con SlashFilm, infatti, l'attore ha rivelato che quando è stato inizialmente scelto per il ruolo di Mason nel MCU, non si è mai parlato di una sola apparizione: "Voglio dire, lo sapete com'è, quando si parla della Marvel non sai mai cosa puoi e cosa non puoi dire, però credo di poter essere chiaro su questo punto: non abbiamo mai considerato una sola apparizione e basta".

Come informatore che agisce dietro le quinte, ci sono molte opportunità per vedere 'rispuntare' Mason, e una di queste secondo i fan è proprio Armor Wars, la nuova serie tv del Marvel Cinematic Universe in produzione per la piattaforma di streaming on demand Disney Plus che avrà per protagonista il War Machine di Don Cheadle e sarà ambientata nel 'mondo' di Iron Man, raccontando cosa ne è stata dell'industria delle armature da guerra e di quelle tecnologie dopo la morte di Tony Stark. Inoltre va notato che i fan hanno conosciuto Mason in un periodo pre-Snap (Black Widow era ambientato prima di Avengers: Infinity War) dunque i Marvel Studios avrebbero l'opportunità di presentare un personaggio 'diverso' e drasticamente cambiato da quell'evento.

Nel frattempo, sapete che il titolo di lavorazione di Armor Wars anticipa il ritorno di Justin Hammers, villain di Iron Man 2 interpretato da Sam Rockwell?