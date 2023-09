Marvel, oh no! Rinviate tutte le serie tv Disney+, anche Daredevil: Born Again

Dopo aver modificato il calendario uscite dei film Marvel, a causa dello sciopero del sindacato degli sceneggiatori WGA e del sindacato degli attori SAG la Disney è stata costretta in queste ore ad annunciare un nuovo calendario uscite anche per quanto riguarda le serie tv dei Marvel Studios.

Come segnalano in via ufficiale The Hollywood Reporter e Variety, l'unica serie tv che manterrà la sua data d'uscita originale è Loki 2, che arriverà sulla piattaforma di streaming on demand ad ottobre: per il resto, purtroppo per i fan, cambia tutto.

La sorpresa più grande è forse quella relativa ad Echo, spin-off di Occhio di Falco e prequel di Daredevil: Born Again già pronto e atteso per il 29 novembre prossimo, che però adesso è stato rinviato a gennaio 2024 (probabilmente per allontanarlo da Loki 2 e lasciare libero il mese di novembre, già 'occupato' da The Marvels). Inoltre, What If 2 uscirà intorno al giorno di Natale, e sebbene al momento non ci sia ancora una data precisa vale la pena di notare che la serie era attesa inizialmente per l'inizio del 2023 e in un secondo momento per l'inizio del 2024. Al contrario, durante i primi mesi del prossimo anno arriverà invece X-Men '97, anche in questo caso sprovvista ancora di una data precisa ma programmata per 'l'inizio del 2024'.

Passiamo poi ai punti dolenti: un'altra serie i cui lavori sono già conclusi, Ironheart, è stata rimossa dalla programmazione per ora, poiché il piano della Marvel sembrerebbe essere quello di avvicinarla il più possibile al nuovo film Armor Wars; lo stesso vale per Daredevil: Born Again e Wonder Man, che però hanno dovuto fermare la propria produzione a causa degli scioperi e non sono ancora state completate. Un'altra grande sorpresa è quella di Agatha: Coven of Chaos, che ora avrà un altro nuovo titolo, questa volta Agatha: Darkhold Diaries: inizialmente la serie era stata annunciata con il titolo di Agatha: House of Harknes, e ora è prevista per Halloween 2024. Non è chiaro, al momento, la serie includerà il ritorno di Elizabeth Olsen nel MCU.

La Fase 5 del MCU cambia ancora a causa degli scioperi, dunque: vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, rimanete con noi.