Marvel, Oscar Isaac parla di Moon Knight: 'Sarà una serie tv rivoluzionaria'

Durante un'intervista promozionale per The Card Counter, il nuovo film scritto e diretto da Paul Schrader nel quale è protagonista, l'attore Oscar Isaac ha avuto modo di parlare anche di Moon Knight, l'attesissima nuova serie Marvel Studios in uscita per Disney+.

Mentre le riprese della serie continuano senza sosta, con Mark Ruffalo avvistato a Budapest dove sono in corso i lavori per Moon Knight, Oscar Isaac ha rivelato che "Moon Knight sarà uno spettacolo rivoluzionario". Per usare le sue esatte dichiarazioni, l'attore ha detto: "L'intero progetto è... quello che posso dire è che sarà uno spettacolo rivoluzionario".

Ricordiamo che Ethan Hawke interpreterà il villain di Moon Knight, mentre May Calamawy apparirà in un ruolo non rivelato. Recentemente sono emerse anche alcune voci di corridoio circa la presenza di Gaspard Ulliel nei panni di Midnight Man, un cattivo minore dei fumetti di Moon Knight, e nei giorni scorsi si è parlato anche della possibile presenza di Bruce Banner, con Mark Ruffalo che ha dichiarato di non voler rovinare la sorpresa ai fan della Marvel dopo la diffusione di alcune foto che lo identificavano a Budapest. Moon Knight attualmente non ha una data di uscita ufficiale, ma conoscendo le tempistiche Marvel dovrebbe debuttare nel corso del 2022. Secondo quanto riportato, la serie sarà composta da sei episodi della durata di 40-50 minuti.

The Card Counter di Paul Schrader è attualmente in programmazione nei cinema italiani: il film, nel quale Oscar Isaac interpreta un asso del gioco d'azzardo dall'oscuro passato, dimostra ancora la passione di Schrader per la scrittura, come sempre nei suoi lavori presente sia dentro che intorno allo schermo, ma sempre in preparazione di immagini fortissime, inquiete e spettrali, buie anche di giorno, come se l'autore avesse abbassato le tende sul suo mondo.