Marvel tra personaggi dimenticati ed eroine formidabili: quanto conoscete il franchise?

Con la loro immaginazione e colori Stan Lee e Jack Kirby hanno fatto sognare più di una generazione e milioni di ragazzi e adulti, ma quanto a fondo conoscete la major dei fumetti e i suoi supereroi? Mettetevi alla prova in questo speciale e chissà, potreste trovare qualche spunto interessante sulla prossima run da iniziare.

Nei suoi 12 anni di film il Marvel Cinematic Universe si è mostrato in numerosi personaggi e maschere, ma molti di questi ancora sconosciuti ai più: uno su tutti è il Dr. Druid, apparso per la prima volta negli Avengers. Con un abbigliamento improbabile e un atteggiamento simile a quello del Lebowski dei fratelli Coen, era un esperto conoscitore delle arti magiche addestrato dallo stesso maestro che condusse il Dottor Strange all'illuminazione.

C'è persino una sorta di Flash, un eroe velocissimo in grado di creare tornado correndo: si tratta di Wizard, eroe che acquistò i suoi poteri iniettandosi del sangue di mangusta nelle vene. Se pensate che l'animale fosse radioattivo o geneticamente modificato come il ragno di Spider-Man ci spiace dirvelo, ma era una comunissima mangusta.

Insolito è anche Type Face, così chiamato perché si cospargeva volto e corpo di lettere... Che lanciava anche ai suoi nemici come armi. Prima di diventare un super-villain lavorava in una tipografia, che in seguito acquistò e a cui diede fuoco. Del resto il passo da impiegato modello è breve, chi non ci ha mai pensato?

Il franchise è però ricco di personaggi ed eroine femminili, che hanno fatto la storia dei balloon e hanno mostrato che combattere il crimine non è un lavoro per soli uomini... O per uomini bianchi. Ms. Marvel ha infatti dato una ventata d'aria fresca, ma soprattutto multietnica, ai classici eroi stampati: dopo una lunga storia editoriale nel 2013 il mantello passa a Kamala Khan, sedicenne pakistana e musulmana che vive nel New Jersey. A lei sarà dedicata l'omonima serie Ms. Marvel prossima al primo ciak.

