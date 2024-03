Marvel, un personaggio di Moon Knight stava per avere un look completamente diverso

Moon Knight è stata una delle prime serie targate MCU a sbarcare sulla piattaforma Disney+. Lo show con protagonista Oscar Isaac è stato decisamente una ventata di aria fresca rispetto alle produzioni che fino a quel momento avevano caratterizzato il Marvel Cinematic Universe, anche grazie all'arrivo di un super eroe tutto nuovo.

Ecco però che, mentre vi consigliamo caldamente di leggere la nostra recensione di Moon Knight, ci teniamo anche ad informarvi su di un importante retroscena riguardante lo show MCU, e riguarda proprio uno dei personaggi che avete conosciuto nel corso delle puntate.

Stiamo parlando di Scarlet Scarab, che ha debuttato nella serie con un look molto diverso da quello che inizialmente era previsto dai concept arts. Ciò lo si può notare andando a guardare proprio in Moon Knight: The Art of Series of Marvel Studios, volume da poco arrivato sugli scaffali delle librerie.

Come si può vedere dalle immagini in calce a questa notizia infatti, all'inizio l'eroina non aveva tutta questa accentuazione delle parti metalliche, ma anzi si presentava con un design che tendeva molto di più verso il colore scarlatto, da cui ne deriva anche l'effettivo nome del personaggio.

