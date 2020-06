Marvel contro la polizia USA: 'Sfoggiare il teschio di The Punisher è una vergogna'

I personaggi Marvel e DC hanno ispirato ogni genere di azione, da quelle più commoventi come un altruista Spider-Man di quartiere fino ai più violenti episodi che coinvolgono manifestanti del Black Lives Matter e forze armate statunitensi, tra le cui fila alcuni poliziotti hanno sfoggiato il teschio di The Punisher durante le manifestazioni

Com'è noto The Punisher è noto soprattutto per essere un vigilante violento e spietato, che si fa pochi scrupoli ad uccidere chiunque gli si pari davanti quando punta ad un obiettivo. Se è vero che questi elementi sono stati la fonte del successo di Franck Castle, è altrettanto riprovevole che le forse dell'ordine strumentalizzino il teschio creato da Gerry Conway, Ross Andru e John Romita Sr. soprattutto in un clima teso come quello attuale.

Questa la visione della Marvel, che tramite un suo portavoce ha fatto sapere che saranno presi "seri provvedimenti" contro i poliziotti che hanno abusato del simbolo e associato la major dei supereroi all'escalation di violenze scatenate dall'uccisione di George Floyd.

Non sono stati rivelati i dettagli della risposta della Marvel, ma è molto probabile che si tratterà di azioni legali. Già in passato si erano verificati episodi del genere, l'ultimo circa un anno fa quando il creatore di The Punsher si era scagliato contro i militari per un simile uso improprio del logo.