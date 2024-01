Marvel e le possibilità dello streaming: 'Disney+ ci permette una grande libertà'

Negli ultimi mesi i Marvel Studios hanno provato a diversificare la loro strategia distributiva per quanto riguarda la diffusione di contenuti sulla piattaforma Disney+. Non solo Loki è stata spostata in prima serata a differenza del classico orario mattutino, la seconda stagione di What If...? ha adottato una distribuzione giornaliera. Il punto.

Procedendo in questa diversificazione della loro strategia, i Marvel Studios pubblicheranno tutti gli episodi di Echo in un'unica soluzione, per la prima volta in assoluto, adottando quindi il modello consolidato di Netflix.

Queste diverse strategie di distribuzione stanno offrendo ai fan nuovi modi per entrare in contatto con le serie Marvel e consentono ai Marvel Studios una maggiore flessibilità nel tipo di storie da portare avanti. Parlando con ComicBook.com, il produttore Richie Palmer ha parlato delle diverse uscite e di come stiano aiutando lo studio dal punto di vista creativo.

"Ci dà l'opportunità di partire dalle idee. Trovare i personaggi dei fumetti, sia che si tratti di personaggi già affermati come Daredevil o di nuovi personaggi come Maya, e raccontare storie fantastiche e totalmente diverse l'una dall'altra", ha spiegato Palmer.

"Quindi possiamo raccontare una storia grintosa e violenta per Maya, mentre nei prossimi due anni ne vedremo una completamente diversa con un altro nuovo personaggio dei fumetti. E questa per me è la parte più divertente del futuro della Marvel, soprattutto per quanto riguarda la televisione. Ma sono le opportunità che ci vengono concesse in questo momento, che ci permettono di fare tutte queste cose diverse. E come What If...?, può essere distribuita in nove serate durante le vacanze. E poi abbiamo la possibilità di distribuire una storia concreta ed emozionante in una sola notte con Maya Lopez. Poter fare queste cose diverse è la parte migliore di quello che ci attende in futuro".

I 10 episodi della prima stagione di Echo verranno diffusi su Disney+ in un'unica soluzione il 10 gennaio prossimo.