Marvel, ecco i nuovi poster per Daredevil e Punisher per l'arrivo su Disney Plus!

Con l'arrivo dei Defenders su Disney Plus, la Marvel e la Disney hanno diffuso dei nuovi poster ufficiali dedicati agli eroi delle serie televisive prodotte con Netflix e che dal marzo scorso sono approdate ufficialmente sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino. Nei nuovi poster vediamo quindi Daredevil, Jessica Jones ma anche Punisher.

"Eroi, reimmaginati dagli artisti", si legge in un tweet dell'account Twitter di Disney+. Sei poster in totale, infatti, sono stati svelati in un post su Twitter. Gli artisti Chelsea Lowe, Freya, Ryan Shumate, Rico Jr., Berkay Daglar e Zi Xu hanno creato i poster per promuovere le stagioni di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher, tutte disponibili in streaming su Disney+.

Non è la prima volta che Disney+ celebra l'arrivo dei contenuti Marvel di Netflix. Disney+ ha anche reclutato attori come Charlie Cox (Matt Murdock), Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk), Ming-Na Wen (Melinda May), Clark Gregg (Agente Phil Coulson), Finn Jones (Danny Rand), Krysten Ritter (Jessica Jones), Simone Missick (Misty Knight) e Ben Barnes (Billy Russo) per registrare dei video che indicano ai fan dove vedere in streaming i loro spettacoli preferiti.

Per quanto riguarda il revival di Daredevil, si pensa che potrebbe essere una continuazione della serie Netflix. La serie Disney+ Daredevil sarebbe stata creata dai creatori di Covert Affairs Matt Corman e Chris Ord. Sebbene la Marvel non abbia ufficialmente confermato o smentito la notizia, un articolo di The Hollywood Reporter afferma che Daredevil sarà "il primo degli show Marvel di Netflix che continuerà ad avere una nuova serie tutta sua", secondo le fonti. Non è del tutto chiaro se questo significhi che Daredevil su Disney+ continuerà la storia dopo la terza stagione di Daredevil su Netflix, o se inizierà un arco narrativo completamente nuovo per l'Uomo senza paura.