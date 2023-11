Marvel, quali potrebbero essere le prossime serie collegate a Kang?

Nonostante al momento il destino di Kang nel Marvel Cinematic Universe non sembra proprio roseo a livello produttivo, ci sono film pronti a metterlo al centro della storia: e le serie televisive? Proviamo a capire quali potrebbero essere collegate al personaggio.

Difficile in questo momento vedere il personaggio di Kang nelle prossime serie tv del Marvel Cinematic Universe. Mettiamo comunque da parte le voci che lo vedono fuori dai giochi per i problemi legali di Jonathan Majors e cerchiamo di analizzare quello che abbiamo davanti immaginando il percorso del personaggio come Kevin Feige aveva previsto.

L'unica serie che si smarcherà un po' dal comparto terrestre di prossima uscita è Agatha: Darkhold Diaries, ma viene un po' difficile immaginare che con questo prodotto la Marvel colleghi Kang agli elementi magici che ha introdotto nella sua continuity. Anche se non si sa di preciso come sarà strutturata la serie quindi chissà che qualche riferimento non spunti fuori.

Per il resto nelle prossime uscite lato serie tv ci si concentrerà quasi esclusivamente sulla Terra, il primo prodotto che potrebbe includere o almeno avere dei riferimenti diretti a Kang è la serie dedicata a Nova, della quale però non abbiamo né un titolo ufficiale né tantomeno una vaga data di uscita. Oltretutto il prodotto che dovrà avere un respiro spaziale vista la natura del personaggio sembra possa inserirsi nel nuovo calderone che punta alla quantità di Marvel Spotlight, quindi con pochi collegamenti al resto dell'MCU.

Ecco perché al momento è difficile immaginarsi Kang in una serie tv se non per qualche post-credit estemporanea che potrebbe legare il tutto, ma anche in questo caso pare un'ipotesi molto peregrina.

E secondo voi vedremo Kang in una serie tv Marvel? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo al clamoroso rumor di Reed Richards come villain al posto di Kang.