Marvel prepara Nomad? Serie tv con Chris Evans e Scarlett Johansson nel Multiverso!

Il famoso account Marvel Studios Spoilers in queste ore ha pubblicato uno dei suoi scoop più colossali, anticipando la ristrutturazione della Saga del Multiverso e la nuova Fase 7, ribattezzata Saga di Battleworld, svelando tantissimi potenziali progetti segreti in sviluppo dietro le quinte.

Tra questi uno di quelli che più ha fatto scattare sull'attenti i fan è sicuramente la serie tv per Disney+ Nomad, che vedrà l'attesissimo ritorno di Chris Evans e Scarlett Johansson nei panni di due varianti del Multiverso di Captain America/Steve Rogers e Black Widow/Natasha Romanoff: il ritorno delle due star nel MCU era stato anticipato diverso tempo fa anche da testate hollywoodiane come Deadline e The Hollywood Reporter, e che i Marvel Studios fossero a lavoro con entrambe per un progetto segreto è da anni una voce di corridoio sempre più forte, ma Marvel Studios Spoilers è il primo insider a fare, beh, spoiler a proposito dei dettagli dello show.

Questo tutto quello che l'insider ha diffuso dopo aver intervistato le proprie fonti:

Chris Evans sarà protagonista , affiancato da Scarlett Johansson, entrambi gli attori saranno anche produttori. La sceneggiatura e il cast aggiuntivo attualmente è segreto. Le riprese inizieranno all'inizio del 2024.

, affiancato da Scarlett Johansson, entrambi gli attori saranno anche produttori. La sceneggiatura e il cast aggiuntivo attualmente è segreto. Le riprese inizieranno all'inizio del 2024. La storia sarà dedicata al viaggio di Capitan America per riportare le Gemme dell'Infinito al loro posto nel tempo ed esplorerà il Multiverso, si vedranno diverse linee temporali e versioni alternative dei personaggi (anche degli stessi Steve e Natasha).

al loro posto nel tempo ed esplorerà il Multiverso, si vedranno diverse linee temporali e versioni alternative dei personaggi (anche degli stessi Steve e Natasha). Ci saranno diversi direttori della fotografia, il che significa che ogni episodio cambierà lo stile visivo e il formato dell'immagine standard utilizzato nel MCU.

La storia dovrebbe essere più seria e matura, con meno battute e atteggiamenti infantili, vogliono sperimentare questi stili. Se venisse accettato dal pubblico, potrebbero adottarlo per i futuri spettacoli o film MCU.

Il leak di Marvel Studios Spoilers è a dir poco corposo, dunque proseguiremo ad analizzarlo nel dettaglio nelle prossime ore: rimanete sintonizzati!