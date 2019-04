La Marvel prepara una serie su Occhio di Falco per Disney+, Jeremy Renner tornerà

È Variety a dare l'incredibile annuncio in esclusiva. Occhio di Falco, storicamente interpretato da Jeremy Renner nei film del Marvel Cinematic Universe, tornerà in azione in una serie televisiva sviluppata per Disney+, l'attesa piattaforma streaming della major statunitense.

Ebbene sì. Dopo mesi di rumor e speculazioni, è arrivata una prima conferma ufficiale. L'infallibile arciere si prepara a brillare anche sul piccolo schermo, grazie ad una serie televisiva, che rivedrà Renner nei panni di Clint Barton, dopo le celebri apparizioni in The Avengers, Captain America: Civil War ed altri progetti realizzati dai Marvel Studios.

Stando alle prime voci di corridoio, la serie ruoterà attorno al passaggio di testimone da Clint Barton alla giovane Kate Bishop: già conosciuta, in ambito fumettistico, per aver ereditato il titolo di Occhio di Falco e aver preso parte al supergruppo degli Young Avengers.

Nonostante l'attendibilità della fonte, Disney non ha ancora dato una conferma vera e propria in merito all'effettiva realizzazione del prodotto. Vi ricordiamo che, oltre ad Occhio di Falco, altri storici volti del MCU torneranno presto in azione: tra questi, il Loki di Tom Hiddleston (la cui serie è in avanzato stato di sviluppo, con già uno sceneggiatore a bordo del progetto), la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen e il dinamico duo composto da Falcon e il Soldato d'Inverno, interpretati, rispettivamente, da Anthony Mackie e Sebastian Stan.