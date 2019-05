La Marvel prepara una serie tv sugli Spiriti della Vendetta?

Tutto è partito da un tweet dell'attore Gabriel Luna che noi vi proponiamo in calce a questa notizia. Un tweet, che potrebbe essere un riferimento alla sua versione del Ghost Rider, e che ha lanciato un bel po' di speculazioni sul web.

Secondo molti questo vorrebbe dire che Gabriel Luna riprenderà i panni di Robbie Reyes a.k.a. Ghost Rider nella settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. attualmente in produzione, ma per altri il tweet nasconde qualcosa di molto più grosso.

Il sito Comicbookmovie riporta una lista di titoli registrati dalla Marvel e legati a progetti futuri dello studio. Nella lista (che varia da film a videogames), leggiamo anche "Spiriti della Vendetta" e, secondo CBM, sarebbe un indizio di una potenziale serie televisiva dedicata proprio a questi personaggi.

Per Comicbookmovie la Marvel potrebbe star preparando - in gran segreto - una serie tv horror con protagonista il Ghost Rider di Luna, affiancato per l'occasione da altri due personaggi messi in quella lista: Daimon Hellstrom, meglio conosciuto come Il Figlio di Satana, e Glyph, una teenager che fu salvata dagli Howling Commandos quando perse il controllo della sua abilità di invocare gli spiriti antichi.

In attesa di conferme o eventuali smentite, diteci cosa ne pensate di questa potenziale idea nei commenti!