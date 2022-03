Marvel, quali progetti sono attualmente in sviluppo per Disney+?

Per rendervi l'idea della quantità di serie (per non parlare dei film) in preparazione o di recente annuncio presso il Marvel Cinematic Universe, vi basti sapere questo: elencarli e approfondirli tutti è impresa mastodontica. Parliamo di quattro serie in arrivo entro la fine dell'anno e più di dieci già nella timeline provvisoria.

Gli ultimi trailer rivelatori di Moon Knight ci dividono dall’uscita imminente di quella che è stata definita la serie più violenta di tutto il MCU. E altre due serie pressoché concluse – forse rimane giusto un po’ di post-produzione residua – arriveranno a cascata nel corso dell’anno: prima Ms. Marvel e poi She-Hulk in una sostituzione dell’ultimo minuto. Non passeremo in rassegna queste ultime, né la misteriosa Secret Invasion ormai posticipata – che vedrà Nick Fury combattere un’invasione Kree e sta svolgendo le riprese in questo momento – perché sono un’infinità le serie in stadi di sviluppo più o meno avanzati.

Visto che per molte di queste non si conosce la data di uscita, se non che arriveranno a partire dal 2023, ci sembra più ordinato procedere per aree tematiche e universi supereroistici. Partiamo dall’animazione con la miniserie I Am Groot che potrebbe arrivare in realtà entro fine d’anno, a questo punto, cui si aggiunge la seconda stagione di What if...?, ormai deputata a organizzare e preannunciare tutte le alternative del Multiverso che troveremo nel MCU futuro. E a questo proposito vedremo una serie interamente dedicata all’universo dei Marvel Zombies. Così anche, se rimaniamo sulle serie del 2021, avrà una seconda stagione l’ottima Loki con Tom Hiddleston.

Si ha una data più certa, ovviamente, per Guardiani della Galassia: Lo speciale di Natale, che dovrebbe arrivare quest’anno e anticipare il terzo capitolo sotto la direzione di James Gunn. Da lì in poi, buio totale per quanto riguarda le uscite e spesso anche le trame sono solo abbozzate: Werewolf by Night, che potremmo trovare in Moon Knight, avrà una serie tutta sua. Lo stesso per quanto riguarda il personaggio di Agatha che abbiamo conosciuto in WandaVision. Suo lo standalone (forse prequel) Agatha: House of Harkness, per il quale però si dovrà attendere molto. Più ravvicinato invece, programmato per il 2023, lo standalone su Echo di Maya Lopez e sempre per rimanere in tema Hell’s Kitchen ha dato segnali di vita una nuova stagione di Daredevil canonica nel MCU, e che potrebbe permettere il ritorno di Jessica Jones.

Per concludere questo gigantesco malloppo – sul quale è importante segnalare che per molte di queste serie non si conosce lo stato della messa in sviluppo – e sempre per rimanere in tema animazione, più fumettistica stavolta, rivedremo un diverso Arrampicamuri nel prequel Spider-Man: Freshman Year. Seguono le due serie che dovrebbero raccogliere l’eredità di Tony Stark: Armor Wars con War Machine e Ironheart con una nuova eroina ispirata a Stark. Concludono la lista X-Men ’92, che dovrà attendere il debutto degli X Men in Doctor Strange, e una recentissima serie apparsa su Production Weekly di cui non si sa pressoché nulla, se non che sarà ambientata nello spazio. Se doveste scegliere i cinque progetti che attendete di più? Trovate qui le ultime cose da sapere su Moon Knight prima dell’uscita.