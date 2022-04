Marvel, novità in vista degli Emmy: scelto il destino di Moon Knight, Hawkeye e Loki

Appena trascorsa la stagione degli Oscar, ci si prepara per quella degli Emmy, ovvero il maggior riconoscimento a Hollywood in ambito televisivo e i Marvel Studios hanno recentemente svelato i loro piani per le iscrizioni dei vari show. Dall'esordio di WandaVision, infatti, la Marvel ha cominciato a fare sul serio in termini di show televisivi.

Un anno fa, i Marvel Studios furono in grado di conquistare la bellezza di 23 nomination grazie allo show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, più altre 5 nomination guadagnate con The Falcon and the Winter Soldier. Ma per l'edizione di quest'anno avrà ben quattro grandi show da promuovere: Loki, What If...?, Hawkeye e la più recente Moon Knight.

Secondo quanto riportato da Variety, ecco i piani che la Marvel sta preparando sul come presentare i suoi show agli Emmy: sia Hawkeye che Moon Knight saranno presentati nelle categorie Outstanding Limited o Anthology Series (ovvero miniserie o serie limitate), mentre Loki sarà presentato per Outstanding Drama Series (nelle serie drammatiche) poiché l'annuncio della seconda stagione lo esclude dalla prima categoria. Lo studio ha anche intenzione di presentare What If...? per Outstanding Animated Program (ovvero nelle serie animate).

Non c'è dubbio che la scelta di inserire Loki nella categoria drammatica sia un azzardo per i Marvel Studios; lo show con Tom Hiddleston è stato il più visto in assoluto su Disney+ tra quelli Marvel ma è chiaro che andrebbe a rivaleggiare con show quotatissimi come Euphoria, Succession, così come anche le acclamate Yellowjackets e Scissione.

Per Hawkeye e Moon Knight dovrebbe essere più agevole ricevere una nomination e poi c'è chi vorrebbe un Emmy per Oscar Isaac e la sua interpretazione nello show.