Marvel punterà tutto su Disney Plus? 'Le serie hanno la priorità'

Con il Marvel Cinematic Universe Disney è riuscita a conquistare il cinema, garantendosi incassi straordinari e rivoluzionando i cinecomics, ma in un mondo in cui le piattaforme streaming hanno sempre più successo e le serie tv ammaliano i cuori di milioni di spettatori la direzione da prendere è evidente.

"Le serie hanno la priorità. Prepararle richiede una grande attenzione, mentre la macchina del cinema è ormai ben oliata", ha dichiarato a The Hollywood Reporter una fonte vicina all'azienda. Del resto, era già evidente la particolare attenzione posta da Disney nello sviluppo delle nuove serie, forte ovviamente del successo della piattaforma streaming e consapevole dell'enorme fame di contenuti.

A marzo la compagnia capitanata da Kevin Feige inizierà la produzione di She-Hulk e di Moon Knight, personaggi che molto probabilmente entreranno a far parte dei crossover cinematografici in futuro. Potremo finalmente mettere le mani sull'attesa WandaVision a partire dal 15 gennaio, mentre continuano i lavori su Loki, su Falcon and the Winter Soldier e su Ms. Marvel.

Disney conquisterà anche il mondo televisivo? Molto probabile, ma ciò non significa che le produzioni cinematografiche verranno messe da parte, nonostante il periodo non sia certo dei migliori. Come dichiara Shawn Robbins, capo analista di Boxoffice Pro "C'è una gran sete di novità dopo che la gente è stata abituata a vedere almeno un paio di storie Marvel all'anno. Quando succederà sarà un segnale che ci dirà 'Ok, gli spettatori stanno tornando, resettiamo l'industria come si deve'".

Nel frattempo il catalogo Disney+ si aggiorna, anche se dovremo attendere ancora qualche tempo per le novità Marvel.