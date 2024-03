Marvel fa il punto sulle serie tv animate: da Black Panther a Spider-Man, la saga cresce

Marvel Animation può festeggiare i grandi risultati di X-Men 97, diventato il titolo Marvel Studios con i voti più alti di sempre, e lo ha fatto con una nuova intervista del produttore Brad Winderbaum, che ha fatto luce sul futuro di questa nuova etichetta esclusiva di Disney+.

In un'intervista con Men's Health Magazine Winderbaum, dirigente di alto livello dei Marvel Studios e leader di tutto ciò che riguarda lo streaming, dalle serie tv live-action a quelle animate passando anche per gli Speciali, ha discusso della prossime serie tv animate dei Marvel Studios, come What If 3, Marvel Zombies, Black Panther: Eyes of Wakanda e Your Friendly Neighborhood Spider-Man, oltre alle future stagioni di X-Men 97: alcune di queste saranno canoniche con il MCU principale, altre faranno parte del Multiverso Marvel e non saranno collegate alla 'Sacra Linea Temporale' della saga, ma tutte promettono grande qualità e tante ore di divertimento per i fan.

"Stiamo esplorando così tante strade straordinarie per quanto riguarda l'animazione" ha dichiarato Brad Winderbaum. "Eyes of Wakanda, ad esempio, farà parte della Sacra Linea Temporale del MCU. Il regista di Black Panther, Ryan Coogler, ne è produttore, mentre il regista sarà Todd Harris, uno dei nostri artisti di storyboard di maggior profilo. La serie racconterà la storia, la cultura e la mitologia del Wakanda, ed è davvero fantastica. E la sensazione che hai, mentre la guardi, è quella di ammirare il MCU in versione animata. Abbiamo anche una terza stagione di What If...?, con a capo Bryan Andrews, che lavora a questa serie fin dalla creazione della prima stagione. E, senza spoilerare nulla, è da questa terza stagione che inizieremo a vivere il vero potenziale di crossover con i progetti animati. Infine abbiamo Marvel Zombies e Your Friendly Neighbourhood Spider-Man: per quest'ultima, realizzata da Jeff Trammell, faremo il mix sonoro tra poco. È una serie fantastica. È una storia molto liceale, guidata da tanti personaggi con Peter Parker al centro. Sarà davvero divertente."

Quali di questi titoli attendete di più? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Su HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (4K UHD) è uno dei più venduti di oggi.