Marvel, qual è il futuro di John Walker dopo The Falcon & The Winter Soldier?

L'arco narrativo di John Walker in The Falcon and the Winter Soldier ci ha offerto una versione delle origini del personaggio sì più rapida, ma tutto sommato abbastanza fedele (almeno dal punto di vista della sua caratterizzazione) a quanto visto finora nei fumetti Marvel. Ma quale sarà il futuro dell'ormai ex-Captain America?

Mentre in giro si parla ancora del mancato ritorno di Chris Evans in The Falcon and the Winter Soldier, dunque, basiamoci sui fumetti per cercare di ipotizzare il futuro del nostro John Walker, ormai pronto a proseguire il suo lavoro nei panni di U.S. Agent.

La versione cartacea di Walker vive dissidi molto simili a quelli della sua controparte live-action per quanto riguarda il rapporto con lo scudo di Captain America: una volta smesso il pesantissimo simbolo, però, il nostro torna a collaborare attivamente con il governo americano, che lo spedisce a far parte dei West Coast Avengers.

Anche qui, però, i rapporti con i colleghi non sono dei più idilliaci, soprattutto a causa delle idee di Walker che lo portano spesso a trovarsi in disaccordo con gli altri membri del team. L'ex-Cap prende inoltre parte ad altri gruppi di supereroi, tra cui i Dark Avengers e i Thunderbolts. Sarà questa la sua evoluzione in chiave MCU? Staremo a vedere! Una nuova fan-art di The Falcon and the Winter Soldier, intanto, ci mostra un team-up tra Spider-Man e il nuovo Captain America.