Marvel: qual è la prossima serie tv Disney+ dopo il finale di Loki 2?

Il 2023 è stato un anno molto particolare per i Marvel Studios, che ha dovuto affrontare una crisi senza precedenti, tra prodotti dalla produzione difficile e travagliata come Secret Invasion, ad altri più riusciti come Loki 2 fino al pesante flop al box-office di The Marvels. Vediamo quindi quale sarà la prossima serie Marvel in arrivo su Disney+.

Ricapitolando, quest'anno al cinema i Marvel Studios hanno distribuito Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che non ha affatto fatto faville al botteghino, successivamente è arrivato Guardiani della Galassia Vol. 3 che invece è risultato un successo sia di critica che di pubblico e infine, due settimane fa, è uscito The Marvels, che ha registrato record negativi al box-office deludendo anche i critici.

Per quel che riguarda le serie approdate su Disney+, Secret Invasion è stata la prima a debuttare quest'anno lo scorso giugno; nonostante le premesse accattivanti e una serie a fumetti tra le più apprezzate di sempre nel mondo Marvel, la serie ha deluso parecchio il pubblico e i fan dei cinecomic, che si sono ritrovati una storia completamente stravolta e un adattamento decisamente poco riuscito. Hanno fatto seguito la serie per i più piccoli I Am Groot 2 e ovviamente la seconda stagione di Loki, da poco conclusasi con la sua programmazione.

La prossima serie Marvel Studios ad approdare in streaming su Disney+ sarà ufficialmente la Stagione 2 di What If...? L'uscita del primo episodio è confermata per il 22 dicembre, mentre gli episodi successivi verranno distribuiti ogni giorno consecutivo fino all'uscita del finale il 30 dicembre. Su queste pagine potete recuperare il trailer di What If 2.

Si tratta di un piano distributivo inedito sia per Disney+ che per i Marvel Studios, che userà una strategia a sua volta inedita anche per la serie immediatamente successiva, ovvero Echo. Gli episodi di Echo, infatti, verranno distribuiti in un'unica soluzione, alla maniera di Netflix per intenderci, con i suoi cinque episodi subito disponibili per la visione il 10 gennaio 2024.

Per quel che riguarda le serie successive in programma, Hollywoodd Reporter ha reso noto che X-Men '97 sarà diffusa su Disney+ all'inizio del 2024. Si dice che un'altra serie animata della Marvel, Spider-Man: Freshman Year, sia in programma per la fine del 2024 sul servizio di streaming. Variety ha poi riportato che anche Marvel Zombies arriverà nel 2024. Nel frattempo, un deposito di copyright statunitense ha rivelato che Agatha: Darkhold Diaries dovrebbe debuttare il 19 settembre 2024.