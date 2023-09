Marvel, quando Bradley Cooper ha dovuto urlare per un'ora nei panni di Rocket

I'am Groot è una serie animata di cortometraggi creata da Ryan Little e distribuita da Disney+. La prima stagione è composta da cinque episodi ed ha incluso al suo interno numerosi cameo di personaggi iconici dell'universo cinematografico Marvel.

Non molto tempo fa, visto il successo incredibile riscontrato dallo show, Disney+ ha deciso di far uscire anche la seconda stagione di I'am Groot, con Vin Diesel che torna a doppiare l'amatissimo personaggio.

Sebbene questa nuova interazione dello show non prevede il ritorno dei membri storici dei Guardiani della Galassia, la regista nel mentre che discuteva con The Hollywood Reporter di quest'ultima interazione dello show, ci ha tenuto a ricordare qualche bel momento trascorso con Bradley Cooper nel corso della prima stagione.

"Credo sia stata una sessione di registrazione straordinaria. Lui è incredibile nei panni di Rocket", ha detto la cineasta.

"Gli ci sono voluti solo pochi secondi per rientrare nel personaggio, poi lo abbiamo anche fatto urlare molto in quell'episodio, stavo male per lui. Dovevamo passare da 0 a 60 con le urla, alla fine ha gridato per un'ora intera. Alla fine gli abbiamo mandato del tè. Gli ho detto tipo: "Sto così male, credo di aver ucciso la tua voce".

In attesa di sapere se la serie avrà anche una terza stagione, ecco la nostra recensione di I'am Groot. Oltretutto, ci chiediamo, avete già visto il trailer di The Marvels?