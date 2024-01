Marvel, quando e come nasce la serie tv di Black Panther Eyes of Wakanda? Sarete stupiti

A dicembre scorso i Marvel Studios hanno annunciato Eyes of Wakanda, una nuova serie tv animata in uscita su Disney+ che fungerà da spin-off al popolare franchise di Black Panther, ma quando e come è nato questo progetto?

A quanto pare il primo a lavorare su Eyes of Wakanda è stato lo sceneggiatore Marc Bernardin, che ha dichiarato di aver iniziato a scrivere la serie durante i lockdown della pandemia di COVID-19, quindi tra il 2020 e il 2021. Inoltre, in queste ore, durante la conferenza stampa per l'uscita della nuova serie tv Marvel Echo, il produttore esecutivo dei Marvel Studios Brad Winderbaum ha rivelato nuovi dettagli su Eyes of Wakanda, e forse vi stupirà sapere che la serie non ha nulla a che fare con il regista Ryan Coogler, autore di Black Panther e di Black Panther: Wakanda Forever.

"È una serie che stiamo producendo in collaborazione con Proximity Media" ha dichiarato Winderbaum a Comicbook. "Ryan Coogler lavorerà come uno dei nostri produttori esecutivi, ma non è stata sua l'idea. La serie ci è stata proposta da Todd Harris, che lavora con noi come artista di storyboard da tanti anni, proprio come Bryan Andrews, il regista di What If...? Ha proposto personalmente Eyes of Wakanda a Ryan e poi ne ha parlato con me e con Kevin Feige, e allora ci siamo detti, 'Facciamolo.' Non voglio rivelare troppo a riguardo, ma posso dire che non sarà la serie che vi aspettate."

I crediti di Todd Harris nello storyboard includono Black Panther, Wakanda Forever, Avengers: Infinity War, Endgame e molti altri titoli Marvel. Per altre letture scoprite tutte le serie tv animate Marvel in arrivo su Disney+.