Marvel, quando tornerà Visione? Parla il suo interprete Paul Bettany

La Marvel ha messo in piedi qualcosa di mai visto prima, un universo interconnesso tra cinema, tv e videogiochi che è ancora in grado, dopo più di un decennio, di coinvolgere i fan ed attirarne sempre di nuovi. In tutto questo però, è logico che qualche tassello dell'enorme puzzle in costruzione sfugga alla vista.

In alcuni di questi pezzi si può identificare anche il personaggio di Visione, interpretato dall'attore Paul Bettany e di cui attualmente non sappiamo con certezza quale sarà il futuro all'interno dell'universo Marvel in live-action.

L'ultima volta il super eroe è stato visto nella mini-serie Wandavision, in cui la star recitava al fianco di Elisabeth Olsen. Lo show è stato uno dei primi targati MCU a debuttare sulla piattaforma Disney+ ed è riuscito ad ottenere un buon successo.

Tuttavia, ad oggi non sappiamo altro sulla progenie di Ultron, ecco quindi che l'aggiornamento di Paul Bettany sulla questione arriva proprio al momento giusto.

Secondo quanto riportato da The Direct infatti, la star avrebbe confermato durante un panel al MegaCon 2024 che tornerà sicuramente nei panni del personaggio nel futuro del Marvel Cinematic Universe, anche se nemmeno lui sa di preciso in che modo o sotto quale forma.

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più ecco qui la nostra recensione di Wandavision.