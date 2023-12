Marvel, in arrivo l'arco narrativo 'Devil Reign' con Daredevil, Spider-Man e Echo?

Il futuro della Saga del Multiverso passerà da diversi 'mini-archi narrativi', come i fan hanno già potuto vedere negli scorsi anni, e uno dei principali in arrivo prossimamente sarà quello ispirato al fumetto 'Devil Reign' e riguardante supereroi come Daredevil, Spider-Man e Echo.

Come rivelato da The Cosmic Circus, questo mini-arco narrativo dei Marvel Studios riprenderà la storia dei fumetti nella quale Wilson Fisk, alias Kingpin, viene eletto sindaco di New York City, cosa che nel MCU accadrà in Daredevil: Born Again. Il suo primo atto come sindaco sarà quello di mettere fuori legge gli eroi dichiarandoli vigilantes, e per sconfiggerli assolderà un nutrito gruppo di cacciatori di taglie e supercriminali. Secondo le fonti, i Marvel Studios adatteranno questa trama nel MCU con i supereroi 'di strada', e come fonti di ispirazioni saranno utilizzati i fumetti "Dark Reign" e "Gang War".

Questo arco narrativo sarà composto da:

Occhio di Falco

Echo

Daredevil: Born Again

Spider-Man 4

Nello stesso rapporto, The Cosmic Circus ha anticipato anche che Spider-Man 4 assomiglierà a The Batman di Robert Pattinson, nella misura in cui il film sarà incentrato più sul supereroe che sul ragazzo Peter Parker. Al momento va precisato che si tratta di indiscrezioni impossibili da confermare, ma probabilmente i fan ne sapranno di più dal prossimo gennaio quando su Disney+ uscirà la mini-serie Echo, che dovrebbe rappresentare il secondo capitolo di questo arco narrativo.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate con noi.