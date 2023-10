Marvel, il regista di Moon Knight vorrebbe un crossover con questo sorprendente Avenger

Uscita oltre un anno fa, Moon Knight è probabilmente la serie del Marvel Cinematic Universe più standalone mai fatta, dato che è in grado di reggersi completamente da sola senza il bisogno di scomodare collegamenti con il resto dei personaggi. Ma il suo regista amerebbe vedere insieme l'eroe di Oscar Isaac con questo sorprendente Avenger classico.

"Per quanto mi riguarda, ero molto curioso di sapere cosa sarebbe successo, mi piacerebbe inserire Hulk nell'equazione. Perché? Perché Hulk ha due personalità. E Moon Knight ha due personalità", ha detto il regista della miniserie Mohamed Diab in una recente intervista. "Immaginate che entrambi possano essere amici e creare confusione: sei amico di questo e non ti piace l'altro. Questa relazione complicata e chi può essere amico di chi tra i quattro".

Bruce Banner (Mark Ruffalo) non è l'unico personaggio che Diab avrebbe voluto vedere nella serie. Il regista afferma che gli sarebbe piaciuto vedere Marc Spector alle prese con Erik Killmonger e Thanos. Al momento non è chiaro se Moon Knight avrà una seconda stagione oppure le avventure del personaggio continueranno all'interno di uno dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe.

"Mi piace molto Kilmonger e mi piace Thanos perché amo i personaggi grigi. Non mi piacciono il bianco e il nero. Amo i personaggi con profondità. Ho fatto del mio meglio con questo personaggio (Arthur Harrow), che tra l'altro è completamente inventato. Alla Marvel piace creare un personaggio e poi gli diamo un nome", ha aggiunto.

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Moon Knight.

"C'è un personaggio di nome Arthur Harrow nel mondo di Moon Knight, ma la verità è che questo personaggio, con l'idea che tocchi le persone e sappia tutto, è completamente inventato da me e Sara, interamente frutto della nostra immaginazione. Quindi, ero molto orgoglioso che fosse un personaggio con una certa profondità. Non uccide nessuno; uccide i cattivi".