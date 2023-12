Marvel rifa Die Hard con Tony Stark e Happy Hogan: scoprite il nuovo episodio di What If 2

Dopo la versione Marvel di Blade Runner vista nell'episodio inaugurale della seconda stagione, What If 2 continua a remixare il grande cinema grazie al suo Multiverso di supereroi anche nella nuova puntata di oggi 24 dicembre, la Vigilia di Natale.

Intitolato per l'appunto "E se...Happy Hogan avesse salvato il Natale?", infatti, l'episodio racconta la storia di una particolare festa natalizia degli Avengers, quando la Stark Tower, la sede principale del team a New York di proprietà di Tony Stark, viene assaltata da un gruppo di villain, con Happy che dovrà improvvisarsi 'supereroe' per risolvere la situazione e, appunto, salvare il Natale.

Chiaramente, la maggiore fonte di ispirazione di questa puntata è nientemeno che Die Hard - Trappola di cristallo, il mitico action con Bruce Willis: considerato da molti uno dei film natalizi per eccellenza, la trama segue il poliziotto John McLane che, durante una festa natalizia per la fine dell'anno organizzata dalla compagnia per cui lavora sua moglie, dovrà sventare un attacco terroristico quando un gruppo di criminali irrompe nell'edificio: nel MCU il famoso Nakatomi Plaza, la torre al centro di Die Hard, diventa la Stark Tower, con Happy Hogan nel ruolo del 'duro a morire'.

Ricordiamo che What If 2 tornerà ogni giorno con un nuovo episodio dal 22 dicembre al 31 gennaio, con i nove episodi totali distribuiti quotidianamente. Ad esempio l'episodio di ieri 23 dicembre ha raccontato cosa sarebbe successo se gli Avengers si fossero formati negli anni '80 per combattere Ego e un giovane Peter Quill con poteri da celestiale.