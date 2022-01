Marvel rimuove dalle uscite del 2022 due serie molto attese su Disney Plus, ecco quali

Il 2021 ha visto l'esordio del Marvel Cinematic Universe sul piccolo schermo, sulla piattaforma digitale di Disney+ con notevole successo di pubblico e l'obiettivo è quello di replicarne il successo anche per questo 2022 appena iniziato. Tuttavia, sembra che i Marvel Studios abbiano deciso di posticipare di un anno l'uscita di due show attesi.

Sappiamo che nel mese di marzo farà il suo debutto Moon Knight, la prima serie Marvel del 2022, tuttavia dal calendario di quest'anno sono sparite sia Secret Invasion che la seconda stagione di What If...? Le riprese di Secret Invasion sono in corso attualmente, e in queste ultime ore abbiamo visto le prime foto di Emilia Clarke e Samuel L. Jackson dal set e probabilmente i Marvel Studios si saranno resi conto dei tempi strettissimi di produzione e optato per un lieve posticipo dell'uscita. Il riferimento è il sito ufficiale giapponese della Marvel che non riporta più in calendario le due serie.

Il sito riporta quindi quelle uscite, tra cinema e streaming, che rimangono confermate per il 2022: ci sono i film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Black Panther: Wakanda Forever, e Thor: Love and Thunder, più le serie Disney+ Moon Knight, She-Hulk, Ms. Marvel, e I Am Groot. Sebbene la data d'uscita di Secret Invasion e della seconda stagione di What If...? non fosse ancora stata confermata, da più fonti era data per certa una release entro la fine del 2022.

In Secret Invasion, oltre a Samuel L Jackson, vedremo Ben Mendelsohn nel ruolo dello Skrull Talos, insieme ad altri grandi nomi come Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott e Christopher McDonald. I ruoli del cast non sono ancora conosciuti, anche se c'è qualche ipotesi sul ruolo di Emilia Clarke in Secret Invasion, una serie che sembra possa essere legata al mondo dello spionaggio.