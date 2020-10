Marvel: le riprese di Hawkeye ritardano di un mese, Spider-Man 3 pronto a partire

Il 2020 non sarà di certo ricordato come l'anno più fortunato di sempre e persino Disney e Marvel si sono ritrovate costrette ad arrancare. Sebbene non ci siano certezze per quanto riguarda le uscite, la produzione di due progetti come Spider-Man 3 e Hawkeye è ai blocchi di partenza.

Come riporta Murphy's Universe, le aggiunte al cast di Hawkeye hanno richiesto più tempo del previsto, ma fortunatamente la serie con Jeremy Reynor ha subito soltanto un leggero posticipo e le riprese sono state spostate da ottobre a novembre 2020. Di sicuro un male sopportabile, considerando gli enormi ritardi a cui ci siamo abituati.

Semaforo verde per Tom Holland e soci invece. Un post apparso su Reddit confermerebbe l'avvio delle riprese a Sunnyside Queens (New York) per il 16 ottobre. Come potete vedere nell'immagine in basso, un divieto segnala ai cittadini l'impossibilità di parcheggiare nei pressi della strada a causa del progetto "Serenity Now", nome in codice del sequel diretto da Jon Watts.

Al momento Holland è impegnato con le riprese di Uncharded in Germania, quindi è probabile che vengano girate scene che non richiedano la sua presenza immediata.

In conclusione, vi segnaliamo che in Hawkeye sarà presente anche Echo, mentre continuano ad arrivare insistenti rumor sul ritorno di Kirsten Dunst in Spider Man 3.