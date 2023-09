Marvel, a rischio il ritorno di Vincent D'Onofrio nei panni di Kingpin nel 2023?

Secondo una nuova indiscrezione, purtroppo i fan del Marvel Cinematic Universe dovranno aspettare più del previsto per assistere al grande ritorno di Vincent D’Onofrio nei panni di Kingpin, iconico villain di Daredevil.

Questo perché, dopo aver rinviato tutte le serie Marvel in arrivo su Disney+ ad eccezione di Loki 2, attesa ancora per il prossimo ottobre, i Marvel Studios non hanno più in programma di far uscire Echo il 29 novembre 2023 come previsto inizialmente: la serie tv spin-off di Occhio di Falco, che farà anche da prequel agli eventi di Daredevil: Born Again, non ha ancora una data d'uscita a causa degli scioperi di Hollywood attualmente in corso, ma dovrebbe esordire nelle prime settimane del 2024, forse già a gennaio. I piani della Disney sono ancora quelli di distribuire tutti gli episodi della serie secondo il modello binge-watching, con le sei puntate di Echo che usciranno tutte insieme lo stesso giorno su Disney+, la prima volta che il Marvel Cinematic Universe opta per questa strategia, ma ora stando a quanto riportato il debutto della serie non avverrà più a novembre.

Ciò vuol dire che bisognerà aspettare un po' più del previsto per il ritorno di Kingpin, anche se la Marvel ha già promesso che ne varrà la pena: i filmati di Echo mostrati alla D23, infatti, hanno anticipato l'attesa reunion tra Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio e Matt Murdock di Charlie Cox, la prima interazione tra i due attori/personaggi dal finale della terza stagione di Daredevil e il primo incontro nel MCU dopo le apparizioni in Spider-Man: No Way Home, Occhio di Falco e She-Hulk. Tutto in vista, chiaramente, dell'attesissima serie tv Daredevil: Born Again, e del possibile crossover con Spider-Man 4.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate con noi.