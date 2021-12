Marvel, il ritorno del Daredevil di Charlie Cox riaccende le speranze per Iron Fist?

Le parole di Kevin Feige possono in un colpo solo riaccendere le speranze di parecchi fan su tutt'altro argomento. Dopo la conferma che Charlie Cox sarà indubbiamente il Daredevil del Marvel Cinematic Universe proseguendo il suo percorso iniziato nella serie Marvel Television / Netflix, i fan adesso sperano nel ritorno del personaggio di Iron Fist.

Svariati anni dopo la cancellazione di Iron Fist da parte di Netflix adesso i fan hanno fatto schizzare il suo nome tra i trending topic di Twitter proprio in seguito all'annuncio del ritorno di Charlie Cox come Daredevil nel Marvel Cinematic Universe. Queste le parole pronunciate da Kevin Feige a conferma dell'annuncio: "Se Daredevil dovesse comparire in uno dei prossimi progetti sì, Charlie Cox sarebbe l’attore che interpreterebbe Daredevil. Dove lo vedremo, come lo vedremo, quando lo vedremo è ancora tutto da vedere".

Insomma, dopo queste dichiarazioni le voci di un possibile reboot di Daredevil sembrano essere piuttosto fondate e sembra chiaro che il supereroe di Hell's Kitchen presto o tardi farà la sua comparsa nel Marvel Cinematic Universe. Non è di certo ancora chiaro se vedremo il Daredevil di Charlie Cox in SpiderMan No Way Home ma, come ormai sappiamo piuttosto bene, le parole di Kevin Feige non sono mai lasciate al caso.

Proprio per questo motivo, i fan adesso sperano di sentir parlare prima o poi del personaggio di Iron Fist. Nonostante le recensioni negative che all'epoca affossarono la serie Netflix sul personaggio, Iron Fist entrò comunque nell'organico dei Defenders e chissà se non sarà sempre Finn Jones a ricoprire di nuovo il ruolo in un eventuale debutto nel Marvel Cinematic Universe.

Tutto si deciderà man mano che i piani per il futuro andranno a delinearsi. Gli Studios hanno tanti show e film all'attivo, e un grande universo di personaggi nuovi e vecchi sullo schermo, quindi bisognerà avere pazienza. Forse non rivedremo i Defenders riuniti, ma le possibilità di rivedere alcuni protagonisti singolarmente sono piuttosto alte.