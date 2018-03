Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. 5: sta per arrivare un assurdo colpo di scena!

Nella notizia che segue, ci sono consistenti spoiler diin particolare dell'episodio “The Devil Complex” . Se non volete leggere anticipazioni, non proseguite con l'articolo.

"The Devil Complex" ha visto gli agenti dello S.H.I.E.L.D. di fronte un'altra svolta notevole, con la rivelazione che Fitz non è più l'uomo che era. Uno degli eroi più longevi dello show è ora tanto un nemico quanto un amico; un angolo oscuro della psiche di Leo Fitz è stato sbloccato, rilasciando la versione sinistra di sé, alla quale ci si riferisce chiamandola "Leopold", un personaggio molto in linea con la versione introdotta nel Framework, una mente spietata cioè, forse, la vera essenza di Fitz...

Per Jemma Simmons, questa è la svolta più straziante fino ad oggi. Agli sposi non sarà concesso nemmeno un momento di luna di miele perché Fitz, a conti fatti, non è più l'uomo che lei ha sposato. È qualcosa di molto peggio: la sua psiche è lacerata, la sua mente divisa in due personalità in guerra l'una con l'altra. Un altro ostacolo da aggiungere al già problematico discorso della "imminente distruzione della Terra", e del "Generale Hale", oltre che alla "la spaccatura dimensionale che scatena le nostre peggiori paure".

Ironia della sorte, però, questa cosiddetta "divisione psichica" di Fitz potrebbe essere proprio ciò di cui la squadra ha bisogno. Già Leopold ha sbloccato con successo i poteri di Daisy per farle così salvare il mondo dalla minaccia della dimensione della paura. La Framework-versione di Leo Fitz, potrebbe davvero salvare il mondo?

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. torna, in Italia, con il centesimo episodio, mercoledì 4 Aprile, alle 21, su FOX, piattaforma SKY.