Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.: siete pronti al ritorno di alcuni volti MOLTO conosciuti?

Nel prossimo episodio digli agenti, guidati da Phil Coulson, si troveranno a fronteggiare alcune vecchie conoscenze... Volete sapere di chi si tratta? L'immagine di copertina non è indicativa dei personaggi che potrebbero tornare e la notizia contiene spoiler.

Online è uscito il promo dell'episodio 14 della stagione numero cinque di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., intitolato "The Devil Complex".

La settimana prossima, i neo sposini, Fitz e Simmons, si ritroveranno a dover affrontare una pericolosa corsa contro il tempo così da trovare il modo di sigillare il Rift. Inoltre, possiamo anche mostrarvi, in galleria, sette nuovissime foto in alta definizione dei personaggi!

Mentre i fan attendono impazientemente l'ultima parola del network (la ABC), sul rinnovo o sulla cancellazione definitiva di questo prodotto Marvel, gli Agenti dello S.H.I.E.L.D. continuano a darci "scossoni" con episodi via via più esaltanti; in un'altra puntata che vedremo a breve (noi in Italia), infatti, l'agente Coulson (Clark Gregg) e il suo team cercheranno un gravitonium, nascosto fin dalla prima stagione.

Nel player potete vedere il trailer dell'episodio "The Devil Complex", la cui sinossi ufficiale recita: "Mentre Fitz e Simmons cercano di chiudere il Rift, se la dovranno vedere con una delle loro paure più terribili in Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., il 23 marzo su ABC."

Che ne dite? Voi state vedendo la quinta stagione del serial? E che ne pensate? Ditecelo nei commenti, qui sotto!