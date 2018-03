Marvel's Cloak & Dagger arriva in Italia a giugno grazie ad Amazon Prime Video

Il nuovo serial televisivo targato Cloak & Dagger , arriverà anche in Italia grazie ad. La serie dovrebbe debuttare il giorno dopo la messa in onda in USA, prevista per il prossimo 7 giugno.

Grazie ad un accordo con Disney EMEA, Cloak & Dagger sarà disponibile su Amazon Prime Video Prime Video in Italia, UK, Irlanda, Germania, Austria, Svizzera e Francia a Giugno, il giorno dopo la messa in onda negli Stati Uniti. Inoltre il colosso digitale ha annunciato anche l'acquisizione di un'altra serie Disney, The Crossing, in arrivo il 27 aprile.

“Questo accordo rappresenta un nuovo e importante passo avanti per portare a tutti i nostri clienti Prime Video in Europa la migliore offerta di intrattenimento possibile” afferma Jay Marine, VP Prime Video EU. “Siamo felici di portare in esclusiva su Prime Video la prossima attesissima serie Marvel e non vediamo l’ora di scoprire che cosa ne pensino sia i fan di Marvel sia tutti i clienti che si avvicinano a questo genere per la prima volta. The Crossing arriva al momento giusto su Prime Video e ci aspettiamo che i nostri clienti si appassionino a questo show così enigmatico”.

Per ora quasi tutte le serie tv dei Marvel Studios sono arrivate in Italia. L'unica a mancare all'appello, per ora, è Runaways.