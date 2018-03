Marvel's Cloak & Dagger: ecco lo strepitoso poster e domani arriva il trailer!

Freeform ha rilasciato il nuovo poster die ha annunciato l'uscita di un nuovo trailer per domani. La divisione televisiva del Marvel Cinematic Universe è cresciuta molto da quando Agents of S.H.I.E.L.D. debuttò per la prima volta su ABC, nel 2013.

Quasi cinque anni dopo, Netflix ha il proprio angoletto MCU, con i supereroi che setacciano le strade si New York; ABC, oltre a mandare ancora in onda lo SHIELD; ha anche continuato con altri prodotti della Casa delle Idee, con il cancellato Agent Carter e con Inumani, la cui sorte è ancora nebulosa. Hulu ha lanciato il suo primo serial Marvel l'anno scorso, con Marvel's Runaways, che ha riscosso molto successo. Tra quelli che invece devono ancora arrivare, c'è proprio Cloak & Dagger, su Freeform, e non potremmo essere più curiosi.

La prima serie Marvel di Freeform è interpretata da Olivia Holt nei panni di Tandy Bowen aka Dagger, e Aubrey Joseph sarà invece Tyrone Johnson aka Cloak. La serie è l'adattamento dell'omonimo fumetto, trasposto ai giorni nostri.

L'account Twitter ufficiale di Cloak & Dagger ha rivelato quindi l'uscita di questa nuova locandina, con Tandy e Tyrone che mostrano i rispettivi poteri. Come Cloak, Tyrone può "inghiottire" chi si trova intorno a lui nell'oscurità, e trasportarlo nella dimensione Darkforce. Come Dagger, Tandy maneggia pugnali leggeri, come quello che tiene nel poster. Oltre a svelare il poster, Marvel e Freeform hanno anche rivelato che un nuovo trailer arriverà domani alle 9:00 PST / 12:00 EST.

Tutti pronti?