Marvel's Cloak & Dagger, Olivia Holt commenta la cancellazione: 'questa fa male'

La notizia della cancellazione di Marvel's Cloak & Dagger dopo sole due stagioni non è giunta come una sorpresa se andiamo a vedere i bassi rating ottenuti, ma ha colpito lo stesso Olivia Holt, co-protagonista dello show insieme ad Aubrey Joseph.

L'attrice, che nella serie Marvel Television interpreta Tandy ha condiviso infatti un messaggio su Twitter (lo trovate in calce all'articolo) in cui parla sia del dispiacere per la cancellazione dello show, sia della gratitudine per l'aver partecipato nelle prime due stagioni.



"Questa fa male", scrive Holt. "non so se riuscirò ad articolare ciò che provo, ma una cosa è sicura: sono tanto orgogliosa di questo show; di ciò che ha fatto; di ciò che ha detto; di come ha avuto un impatto non solo su di me, ma su tutte le persone che lo hanno guardato". L'attrice ha spiegato che per lei non si è trattato solo di un lavoro, ma di qualcosa che l'ha fatta crescere sia a livello professionale che a livello personale, ad esempio insegnandole il coraggio. "Anche se era una serie sui supereroi, era reale" racconta Holt, mentre parla dei temi affrontati nei vari episodi e dello sguardo attento sulla società contemporanea. "Cloak & Dagger sono due super umani, ed è stato un onore assoluto dare vita a Tandy".



Holt è poi passata ai ringraziamenti, spendendo parole di elogio per i fan ("siete diventati più di una famiglia"), per la troupe, per i membri del cast e infine anche il co-protagonista Aubrey Joseph (Tyrone Johnson), a cui ricorda "questa non è la fine".



Anche se vittime di cancellazione, Cloak & Dagger compariranno nella terza stagione di Marvel's Runaways.