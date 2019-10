Marvel's Cloak & Dagger: la serie è stata cancellata dopo due stagioni

Dopo aver attirato l'attenzione dei fan grazie ad un inatteso crossover tra Marvel's Cloak & Dagger e Runaways, la serie che segue le avventure di Tyronne Johnson e Tandy Bowen era rimasta avvolta nel mistero. Scopriamo quindi che i dirigenti Marvel hanno deciso di cancellarla dopo due stagioni.

Questa decisione non stupisce se si guardano i bassi risultati di rating ottenuti dalla serie, ma se siete comunque dei fan di Cloak e Dagger sarete contenti di sapere che i due supereroi faranno la loro comparsa nel già citato show Runaways, in più saranno gli stessi attori a doppiare i loro personaggi nel cartone dedicato a Spider-Man che andrà in onda su Disney XD.

Ecco il commento condiviso dalla dirigenza del network televisivo Freeform: "Siamo fieri di Marvel's Cloak & Dagger e delle storie all'avanguardia che siamo riusciti a raccontare. Siamo anche grati per il grande talento con il quale Oliva Holt e Aubrey Joseph sono riusciti ad interpretare questi personaggi, e per la grande maestria dello showrunner Joe Pokaski. Vogliamo anche ringraziare Marvel Television per queste fantastiche due stagioni e speriamo di poter di nuovo lavorare insieme".

Se siete lo stesso curiosi di vedere le avventure dei due supereroi vi lasciamo con le nostre prime impressioni di Marvel's Cloak & Dagger.