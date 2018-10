Marvel's Daredevil 3: Charlie Cox rivela i motivi per cui Matt indosserà il costume nero

Durante un panel dedicato all'attesissima terza stagione di Marvel's Daredevil tenutosi al New York Comic Con, il protagonista della serie Charlie Cox ha parlato dei motivi per i quali Matt indosserà il costume nero nei nuovi episodi.

La video intervista, che come al solito è disponibile in calce alla notizia, è stata condotta dal celebre Kevin Smith per IMDb.

Cox ha dichiarato: "Ci sono molte ragioni che spingono Matt a tornare ad indossare nuovamente la famosa tuta nera, e le scoprirete tutte guardando i nuovi episodi. Per me è stato divertente, perché in diversi modi è sembrato che stessimo rendendo omaggio alla prima stagione. Nel corso dello sviluppo della terza stagione ci siamo resi conto che Matt ne aveva passate tante, e che dopo gli eventi della seconda stagione e ovviamente quelli della mini-serie The Defenders, aveva sofferto molto. Al punto che non si riconosceva più in ciò che rappresentava il suo costume rosso. Che, come avete potuto vedere dal materiale promozionale, indosserà qualcun altro ..."

Smith ha anche scherzato con Deborah Ann Woll (che ha rivelato di essere un'accanita giocatrice di Dungeons and Dragons) e si è congratulato con Vincent d'Onofrio, lo straordinario attore che interpreta Wilson Fisk. Infine la parola è stata data a Wilson Bethel, che interpreterà Bullseye.

"Il mio personaggio è un agente FBI dell'unità speciale cecchini. Ha dei seri problemi psicologici e nel corso della stagione diventerà il secondo uomo più temuto di Hell's Kitchen".

La terza stagione di Marvel's Daredevil sarà disponibile su Netflix dal 19 febbraio.