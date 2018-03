Marvel's Daredevil 3: Jay Ali entra nel cast della serie Marvel Netflix!

La serie di successoha scelto Jay Ali (The Fosters) come series regular per la prossima stagione. Ecco quale sarà il ruolo dell'attore.

Il personaggio di Ali è l'agente dell'FBI Rahul "Ray" Nadeem ed è ufficialmente descritto dalla Marvel come "un onesto, ma ambizioso agente dell'FBI disposto a fare qualsiasi cosa per la sua famiglia". Oltre al cast originale, Ali si unisce ai nuovi arrivati di Daredevil, che sono Joanne Whalley e Wilson Bethel.

Il capo della divisione televisiva dei Marvel Studios, Jeph Loeb, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, esprimendo la sua eccitazione per il fatto di avere Ali nella serie:

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Jay nel nostro cast stellare. La sua storia e le sue avvincenti performance conquisteranno i nostri fan nella terza stagione di Marvel's Daredevil."

Lo showrunner Erik Olsen ha anche lui rilasciato una dichiarazione, condividendo quanto sia rimasto impressionato da Ali quando ha fatto l'audizione per il ruolo: "Amo Jay Ali. Non è facile unirsi a un cast talentuoso come quello di Marvel's Daredevil - e Jay ci ha sorpreso con la sua audizione. La sua performance commovente nella terza stagione, mostrerà al mondo che è una stella in divenire. "

Marvel's Daredevil 3 è attualmente in fase di produzione a New York City. I dettagli sulla trama rimangono sconosciuti, anche se la conclusione di The Defenders ha suggerito che la prossima stagione potrebbe adattare la trama del fumetto "Born Again". La serie è prodotta dalla Marvel Television in associazione con ABC Studios per Netflix, con Drew Goddard, Jim Chory, Olsen e Loeb come produttori esecutivi.

Il serial a tema fumettistico vede come protagonisti Charlie Cox nei panni di Matt Murdock / Daredevil, Deborah Ann Woll nei panni di Karen Page, Elden Henson nei panni di Foggy Nelson e Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson Fisk. La star Hart of Dixie, Wilson Bethel, si è unita alla serie per la terza stagione.

Daredevil Season 3 arriverà su Netflix entro fine 2018.