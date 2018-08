Marvel's Daredevil 3: una foto rivela un Daredevil impostore (come in Born Again)

La terza stagione di Marvel's Daredevil, serie Netflix acclamata dalla critica, arriverà sulla piattaforma entro la fine dell'anno, e una nuova immagine trapelata online rivela un aspetto della trama che dovrebbe essere familiare agli appassionati dei fumetti.

Quest'anno Netflix e Marvel hanno già rilasciato le nuove stagioni di Jessica Jones e Luke Cage, e il prossimo mese arriverà la seconda stagione di Marvel's Iron Fist. Tuttavia i nuovi episodi delle tre serie appena citate non sono servite a distogliere i fan dalla spasmodica attesa per il ritorno della migliore delle serie Marvel-Netflix, Daredevil, la cui terza stagione arriverà entro la fine del 2018.

Nelle ultime settimane ci sono stati aggiornamenti riguardo alla presenza di Bullseye, ed è noto che i nuovi episodi saranno ispirati alla celebre run a fumetti di Frank Miller, Born Again. Ora una nuova foto trapelata online dovrebbe averlo confermato definitivamente.

L'immagine in questione, che come al solito potete visionare in basso, mostra Matt Murdock nel suo costume nero originale e sullo sfondo quello che sembra essere un Daredevil impostore. Si tratta di un punto fondamentale della trama del fumetto di Miller, nel quale Kingping assolda un killer travestito da Daredevil per uccidere il miglior amico di Matt, Foggy Nleson.

Per il momento non resta che attendere notizie ufficiali. Dato che la serie arriverà prima della fine del 2018, non è difficile immaginare che molto presto Netflix deciderà di pubblicare il primo trailer.