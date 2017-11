Marvel's Daredevil: le riprese della terza stagione inizieranno domani!

La terza stagione della seriesta per cominciare le riprese a New York City! A testimoniare la reale partenza delle riprese, c'è un tweet che mostra la chiusura di alcune strade della città per "film shoot".

La serie originale Netflix è andata in onda per la prima volta nella primavera del 2015, seguita da una seconda che ha portato non solo ad una realizzazione della terza stagione, ma anche ad uno spin-off relativo ad uno dei personaggi apparso in essa, Frank Castle aka The Punisher, serie che andrà in onda a partire da venerdì 17 novembre sulla piattaforma di streaming.

Ma a Marvel's Daredevil non va solo il merito della creazione di uno spin-off. Anzi, grazie ad essa e all'unione con essa di altre tre serie originali Netflix - Jessica Jones, Iron Fist e Luke Cage - è stata realizzata anche una serie cross-over intitolata Marvel's The Defenders, in cui i quattro supereroi uniscono le forze per combattere un nemico che li accomuna.

La data del rilascio della nuova stagione di Marvel's Daredevil non è stata ancora annunciata.