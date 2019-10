Marvel's Hero Project: ecco una clip ufficiale della serie Disney+

Oltre a The Mandalorian e i vari film di Pixar e Star Wars, insieme all'arrivo di Disney+ debutterà anche la docu-serie Marvel's Hero Project che presenterà le storie di diversi bambini con disabilità.

La serie seguirà il viaggio di una ragazza e suo madre in giro per gli Stati Uniti per aiutare questi coraggiosi bambini con dei workshop. Come viene spiegato nella clip, che potete trovare in alto, il gruppo collaborerà per affrontare i difetti di progettazione che sono stati introdotti nella società senza pensare alle persone disabili.

Nel corso di 20 episodi, i bambini potranno dare il loro contributo per rendere migliore il mondo che li circonda. In seguito saranno inoltre disegnati come supereroi in un fumetto che sarà disponibile per la lettura su Marvel Unlimited.

Questa la sinossi ufficiale della serie: "Marvel's Hero Project è una nuova serie in esclusiva per Disney+ disponibile a partire dal 12 novembre. Avrà come protagonisti dei ragazzi che diventeranno dei supereroi grazie al loro lavoro per la comunità. Le loro battaglie sono molto diverse, così come loro, e gli editori Marvel hanno trovato un modo per raccontare le loro storie: in ogni puntata di Marvel's Hero Project un bambino acquisterà dei superpoteri e diventerà un personaggio di un fumetto che sarà disponibile gratuitamente su Marvel Unlimited e sul Marvel Digital Store, facendoli combattere ed interagire insieme agli eroi che amano così tanto."

Disney+ esordirà il 12 novembre negli Stati Uniti, Canada e Olanda, mentre al momento non è ancora stata comunicata una data di uscita per l'Italia.

Qui potete trovare il trailer di Marvel's Hero Project.