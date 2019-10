Marvel's Inhumans: Anson Mount commenta le voci sul reboot

Dopo il fallimento del 2017, quando Marvel's Inhumans è stata cancellata in tempi brevi dalla ABC a causa delle critiche e dei cattivi ascolti, questa estate si è tornati a parlare di una seconda occasione per gli Inumani, probabilmente con un reboot per il cinema . Anson Mount, protagonista dello show Marvel TV, ha commentato queste voci.

Il nuovo progetto dei Marvel Studios potrebbe partire una volta finita la lavorazione di Ms. Marvel (le cui riprese inizieranno ad Aprile 2020) e, soprattutto, dovrebbe prevedere un recasting dei vari personaggi, incluso Mount, il quale interpretava Black Bolt.

Nel corso di un panel al Dallas Fan Days, l'attore ha dichiarato: "forse le persone non lo sanno, ma tra le compravendite di Hollywood sembra che che ci sia una negoziazione per recuperare lo show su Disney+". Mount ha citato poi le voci in circolo da anni e che vogliono Vin Diesel interessato a vestire i panni di Black Bolt e ha spiegato che anche in questo caso "ci sono delle trattative in corso".



Anche se questo vorrebbe dire perdere il suo ruolo e dover passare il testimone, Mount spera che gli Inumani possano tornare: "Spero che ci sia un nuovo tentativo con gli Inumani e voglio che abbia successo, perché vorrei tanto guardarlo. Penso che siano uno dei punti più interessanti dell'universo Marvel e penso che lo show debba essere fatto — deve avere la giusta casa, il giusto tono e la giusta visione generale".



Vorreste un reboot di Marvel's Inhumans? Chi vedreste bene nella parte di Black Bolt?