Marvel's Inhumans non è stata (ancora) ufficialmente cancellata

Doveva essere il serial più "cool" finora visto tra quelli Marvel: le premesse, compreso il debutto in, erano da capogiro ma... Già dalle prime immagini promozionali, Marvel's Inhumans non ha convinto. Lo cancelleranno? Per adesso non si sa.

Considerando i personaggi dei fumetti, Inhumans avrebbe dovuto rappresentare il nuovo fiore all'occhiello della divisione televisiva Marvel; tuttavia questo non è accaduto, per una serie di motivi: i personaggi non sono stati ben caratterizzati, la storia non era particolarmente avvincente e... Beh, anche l'uso di un parruccone feticcio per Medusa ha aiutato molto, almeno inizialmente, i detrattori del prodotto, che lo hanno considerato fin dalle prime battute, un flop.

Successivamente, dopo averlo visto, questo è stato lo stesso pensiero anche dei fan, quelli che, fino alla fine, hanno sperato in un release da favola, cosa che non è avvenuta: Marvel's Inhumans è null'altro che un prodotto mediocre, fatto con attori di talento usati male, con effetti speciali opinabili e dalla narrazione fiacca. Un peccato, un enorme peccato, perché poteva essere grandioso!

Comunque, e non è un mistero, questi personaggi fanno ormai parte a pieno titolo dell'MCU, per cui, nonostante non sia certo il rinnovo di Inhumans per una seconda stagione, potrebbero sempre essere riutilizzati in altri show, come per esempio Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., che ha introdotto per primo alla razza mutante.

Parlando al Television Critics Association’s winter press tour, il capo di ABC, Channing Dungey ha esternato il suo ottimismo riguardo il rinnovo di Agents of S.H.I.E.L.D. per una sesta stagione - lo avevamo già riportato in questa notizia QUI - ma non è stato altrettanto indulgente con Inhumans. Comunque sia, per adesso non ci sono ufficializzazioni che prevedano la cancellazione, anche se dobbiamo cercare di non essere troppo ottimisti. A maggio, di certo, ne sapremo di più.

Avete visto Marvel's Inhumans? Cosa pensate di questo prodotto MCU, vi è piaciuto?