Marvel's Inhumans: la prima stagione è finita ma chi salverà la serie?

Marvel's Inhumans non ha riscosso il successo sperato durante questa prima stagione di programmazione. In Italia dobbiamo ancora finire di vederla ma ora sono usciti i numeri relativi alla programmazionee, anche per il season finale, non sono buoni.

Pare proprio che la serie sugli Inumani sia ad oggi il prodotto più fallimentare di quello che conosciamo come Marvel Cinematic Universe. Come riportato da TV By The Numbers, il finale di Inhumans ha portato a casa solo 1.9 milioni di spettatori.

Fino ad oggi neppure altri show altalenanti - è il caso di Agents of S.H.I.E.L.D., o cancellati - Agent Carter - avevano riscosso così poco successo, tra quelli facenti parte dell'MCU. Marvel's Inhumans è il secondo progetto, tra l'altro, che fa capo al contestatissimo showrunner di Iron Fist, Scott Buck.

Questo ci porta, in ogni caso, a fare una considerazione: essendo questi personaggi - la Famiglia Reale - a tutti gli effetti dei membri ufficiali della più grande cerchia dell'MCU, probabilmente li rivedremo ancora. In che contesto però, è tutto da stabilire: se non si farà una seconda stagione di Inhumans, verrà operato un recasting? E come potrebbero allora connettersi gli Inumani con Agents of S.H.I.E.L.D.?